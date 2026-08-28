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Новости Ямал

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На дорогах Ямала появились 19 новых комплексов видеофиксации

19 новых комплексов фотовидеофиксации будут следить за соблюдением правил дорожного движения. Из них на региональных участках будут действовать три стационарных и пять передвижных комплексов. Еще 11 – семь стационарных и четыре мобильных – будут контролировать ситуацию на дорогах в Тарко-Сале, Ноябрьске, Надыме и Салехарде.

Комплексы будут фиксировать превышение скорости, выезд на встречную полосу в местах запрещения обгона, нарушение правил применения ремней безопасности, использование телефона при вождении, а также работу световых приборов.

Сейчас на Ямале установлено 112 стационарных комплексов, оборудованных 167 камерами. Из них 59 – на региональной сети автодорог и 53 – на муниципальных. Дополнительно используются 17 передвижных и мобильных комплексов. Из них 13 работают на региональных дорогах, и четыре в Салехарде, Новом Уренгое и Тарко-Сале. В этом году комплексами зафиксировано более 240 тысяч правонарушений.

Помимо этого, на Ямале также внедряются решения, направленные на снижение аварийности. В частности, в 2026 году на дорогах округа были установлены два прибора, имитирующих сигнальное устройство патрульного автомобиля ДПС, нанесены шумовые полосы на пересечениях с железнодорожными путями. На 210 участках дорог обновлена желтая осевая разметка, информирующая водителей о зонах ограничения обгона. Кроме того, будет построено восемь километров линий освещения на дороге Коротчаево – Новый Уренгой и на железнодорожном переезде на участке Новый Уренгой – железнодорожная станция Ныда, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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