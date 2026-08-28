На Ямале действует 132 природных пожара

На Ямале по данным на 28 августа действует 132 природных пожара.

Как сообщает департамент гражданской защиты, основные очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 441975 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 1349 человек, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидировано 7 природных пожаров на площади 16278 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 877 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 619543,14 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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