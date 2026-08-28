Пьяный дядя застрелил племянника

59-летний житель Тазовского района в пьяном виде застрелил из ружья своего племянника. Трагедия произошла в мае 2026 года. Как выяснили следственные органы, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений произвел прицельный выстрел из охотничьего ружья в грудь племянника. От полученного огнестрельного проникающего ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Также правоохранительными органами в доме обвиняемого были обнаружены и изъяты две емкости с порохом общей массой более 194 г, которые без соответствующего разрешения он незаконно хранил с 2014 года.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев

с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 20 тыс. рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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