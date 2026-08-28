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Ямальцы получили 28 тысяч школьных сертификатов

На Ямале остался месяц для приема заявлений на школьные сертификаты.

Воспользоваться льготой могут многодетные и семьи участников СВО. Если сертификат не был назначен автоматически, нужно подать заявление до 30 сентября. Сделать это можно через МФЦ или портал «Госуслуги».

Большинство ямальцев получили данную меру поддержки проактивно. С начала лета было выдано свыше 28 тысяч сертификатов, из них более 23 тысяч – в первый летний месяц. По количеству получателей первое место занимает Новый Уренгой, второе – Ноябрьск, тройку замыкает Салехард. Тем, кто встал на учет в качестве многодетной семьи после 1 июня, необходимо самостоятельно обратиться за данной мерой поддержки.

Номинал сертификата – 16 965 рублей. Он привязан к карте «Мир», подключенной к «Морошке». С его помощью можно купить одежду, обувь и канцелярские принадлежности. Всего в списке 64 наименования товаров для школьников. Перечень постоянно расширяется – в этом году в него включили кадетскую форму, а годом ранее – верхнюю одежду и обувь. В пятерку самых популярных покупок у ямальцев входят школьные рубашки, спортивные костюмы, ботинки, платья и куртки.

Использовать сертификаты необходимо до 30 ноября текущего года. Потратить средства можно в сети магазинов «Детский мир», расположенных в округе, в специальном разделе «Озон» и у региональных продавцов – их около 40 по всему региону.

Салехард, Елена Васильева

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