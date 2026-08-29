Природных пожаров на Ямале становится меньше

29 августа на Ямале действует 110 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский р-ны). Как сообщает департамент гражданской защиты, общая площадь, пройденная огнем, составляет 291114,7 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 1178 человек, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидировано 22 природных пожара на площади 166453 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 877 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 635135,84 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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