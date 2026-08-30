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На Ямале действует 90 природных пожаров

На Ямале по данным на 30 августа действует 90 природных пожаров. Возгорания ликвидируются в следующих территориях: Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 274891,2 гектара. В тушении природных пожаров участвует 1062 человека, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидировано 20 природных пожаров на площади 25643 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 877 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 644555,34 гектара, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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