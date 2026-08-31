Житель Лабытнанги получил два года условно за избиение женщины

Два года условно получил за избиение женщины житель Лабытнанги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2026 года обвиняемый, будучи пьяным, из личных неприязненных чувств, не менее трех раз ударил потерпевшую по голове. После этого женщина упала на пол, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, установив испытательный срок 2 года с возложением обязанностей.



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