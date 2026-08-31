Житель Лабытнанги до смерти избил мать

В Лабытнанги следователи изучают обстоятельств гибели пожилой женщины. Ее избил собственный сын.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, обвинение уже выдвинуто 56-летнему мужчине. По данным следствия, 25 августа 2026 года в Лабытнанги обвиняемый, в ходе ссоры со своей матерью, нанес ей множественные удары руками по голове, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Лабытнанги, Елена Васильева

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