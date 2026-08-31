Житель Тазовского забил собутыльника до смерти

Прокуратура Тазовского района поддержала государственное обвинение в отношении 38-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия установлено, что в феврале 2026 года подсудимый и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире своего знакомого. В ходе этого между мужчинами произошла ссора, в которой потерпевший нанес побои подсудимому. В результате мужчина, вооружившись ножом, нанес знакомому ножевые ранения в область жизненно важных органов, от которых тот скончался на месте происшествия.

После содеянного подсудимый пытался скрыться с места преступления, а от орудия убийства избавился.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Тазовский, Елена Васильева

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