Житель Тазовского забил собутыльника до смерти

Прокуратура Тазовского района поддержала государственное обвинение в отношении 38-летнего местного жителя.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следствия установлено, что в феврале 2026 года подсудимый и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире своего знакомого. В ходе этого между мужчинами произошла ссора, в которой потерпевший нанес побои подсудимому. В результате мужчина, вооружившись ножом, нанес знакомому ножевые ранения в область жизненно важных органов, от которых тот скончался на месте происшествия.
После содеянного подсудимый пытался скрыться с места преступления, а от орудия убийства избавился.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Тазовский, Елена Васильева
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