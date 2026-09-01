Природных пожаров на Ямале стало еще меньше

Продолжает уменьшаться количество природных пожаров на Ямале. Как сообщает департамент гражданской защиты, 1 сентября в округе действует 45 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Шурышкарский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 282574 гектара. В тушении природных пожаров участвует 987 человек, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидировано 8 природных пожаров на площади 19662 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 887 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 757909,14 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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