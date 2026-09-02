На Ямале назначен ио прокурора округа – через два дня у него первый личный прием граждан

На Ямале назначен исполняющий обязанности прокурора округа. Им стал старший советник юстиции Александр Тыльченко. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 4 сентября Тыльченко проведет личный прием граждан. Он будет посвящен вопросам защиты прав несовершеннолетних.



«Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием доводов. В случае если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы власти, следует приобщить к заявлению копии ответов», – говорится в релизе прокуратуры ЯНАО, анонсирующим личный прием.

Напомним, что предыдущий прокурор ЯНАО Дмитрий Конош воглавил прокуратуру ЯНАО в октябре 2024 года. Указом президента РФ от 6 августа 2026 года он был переведен на работу в Дальневосточный федеральный округ.

Салехард, Елена Васильева

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