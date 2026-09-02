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На Ямале ликвидируют 14 природных пожаров

Всего 14 природных пожаров действуют на Ямале. Напомним, что еще в конце августа их было более сотни.

Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Шуршкарском районах.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 198.220 гектара. В тушении природных пожаров участвует 622 человека.

За прошедшие сутки ликвидировано 24 природных пожара на площади 98182 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 887 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 777.080,14 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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