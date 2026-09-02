Ямалец нашел карту и потратил с нее 5 тысяч, а отдать пришлось 25

Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июле 2026 года мужчина нашел на улице банковскую карту и решил ею воспользоваться. Путем бесконтактной оплаты ямалец купил в магазинах города товары более чем на пять тысяч рублей.

В суде он вину признал в полном объеме, ущерб, причиненный преступлением, возместил в полном объеме.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

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