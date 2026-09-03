Минтранс прорабатывает расширение аварийно-спасательного флота в Арктике

Министерство транспорта РФ прорабатывает расширение аварийно-спасательного флота в Арктике в связи с ростом судоходства по Северному морскому пути (СМП). Об этом на ВЭФ сообщил заместитель министра транспорта Александр Пошивай, сообщают «Вести».

Растущие планы по освоению СМП и развитию Арктики, подчеркнул спикер, отражаются на тех рисках, которые возрастают при увеличении судоходства.

«Мы по состоянию на сегодня с «Росатомом», с МЧС вместе обеспечиваем безопасность судоходства в Арктике, каждый в своей части. Мы, соответственно, прорабатываем возможность наращивания нашего аварийно-спасательного флота по отношению к тому, что есть сейчас», – сказал Пошивай.

В 2025-2026 годах, по его словам, было принято пять спасательных судов ледового класса, а до конца 2027 года будет принято ещё пять буксиров.

Москва, Елена Васильева

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