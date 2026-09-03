На Ямале ликвидируют 9 природных пожаров

На Ямале на 3 сентября количество природных пожаров сократилось до 9. Напомним, что еще в конце августа их было более сотни.

Как сообщает департамент гражданской защиты округа, продолжается ликвидация возгораний в Красносельупском, Надымском и Пуровском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 100 888 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 303 человека.

За прошедшие сутки ликвидировано 5 природных пожаров на площади 97 342 гектара.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube