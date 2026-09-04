Дефицита топлива на Ямале нет, а сезонные очереди есть

На Ямале несколько дней наблюдаются очереди на заправках. Как сообщает окружной департамент экономики, дефицита топлива в регионе нет, а есть повышение на 30 процентов сезонного спроса – ямальцы начали возвращаться из отпусков, стартовал учебный год и так далее.

Для стабилизации ситуации правительство ЯНАО постоянно поддерживает связь с поставщиками. По данным департамента экономики, бензовозы приходят и разгружаются в штатном режиме.

«Новые партии топлива уже находятся в пути. Поставки осуществляются в плановом режиме, обеспечивая потребности региона и, в первую очередь, нужды социально значимых и экстренных служб», – сообщает департамент экономки ЯНАО.

Напомним, вопрос о возможном дефиците бензина в округе поднимался в ходе «Честного маршрута» Дмитрия Артюхова. Он том, что такая ситуация, может сложиться, и как из нее будут выходить, спросил губернатора один из жителей Надыма, где сейчас и наблюдаются очереди на АЗ. По словам Артюхова, ситуация с бензином сейчас сложная во многих регионах России, он обещал все держать на личном контроле и в случае возникновения дефицита, решать вопросы в ручном режиме.

Салехард, Елена Васильева

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