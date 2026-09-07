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На Ямале остался только один природный пожар

На Ямале осталось ликвидировать только один природный пожар. Как сообщает департамент гражданской защиты, речь идет об очаге в Пуровском районе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 51000 гектаров. В тушении природного пожара участвует 38 человек.

Напомним, что за прошлую неделю количество пожаров на Ямале сократилось в сорок раз, с более сотни до десятков, а потом и единиц. Также сократилась и группировка пожарных, ликвидировавших возгорания. На пике пожаров в тушении было задействовано более 1200 человек, в том числе из других регионов России.

Это лето на Ямале выдалось жарким и засушливым, на фоне всего пяти процентов от нормы осадков начали гореть леса и подлесок. Огонь активно распространялся по сухому мху. Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 887 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 786 тысяч гектаров.

Салехард, Елена Васильева

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