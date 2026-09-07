Авиакомпания «Ямал» отменила зимние рейсы в Сочи из Ноябрьска и Надыма

Авиакомпания «Ямал» отменила зимние рейсы в Сочи из Надыма и Ноябрьска. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, причиной отмены стал низкий спрос на билеты.

«Решение связано с завершением туристического сезона и снижением числа пассажиров на данных направлениях в осенне-зимний период. Выполнение рейсов по данным маршрутам планируется возобновить в сезонный период, когда интерес пассажиров к перелетам в Сочи традиционно выше», – пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Сдать ранее купленные билеты можно в кассах и на сайте авиакомпании.

Салехард, Елена Васильева

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