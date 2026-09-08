Артюхов: финансисты имеют стратегическое значение для округа

Сегодня, 8 сентября, в России отмечается День финансиста. Губернатор автономного округа отметил ключевую роль специалистов финансовой сферы в социально-экономическом развитии региона.

«В основе всех наших планов и достижений – будь то строительство социальных объектов, реализация крупных проектов или создание комфортных условий для жизни на Севере – лежит грамотное и ответственное финансовое управление. Профессионализм специалистов отрасли, умение принимать выверенные решения имеют стратегическое значение для всего округа. Ваш труд позволяет эффективно использовать каждый ресурс и обеспечивать приоритетное финансирование важнейших направлений на благо ямальцев. Благодарю вас за преданность делу, высокую компетентность и вклад в развитие округа. Желаю крепкого здоровья и новых профессиональных успехов!», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении.

Салехард, Елена Васильева

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