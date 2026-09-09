Ямалец по-дружески помог перенести труп убитого мужчины

Ямалец отправляется под суд за помощь другу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, под уголовной статьей оказался 37-летний житель Тазовского района.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

Установлено, что в марте 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, оказал знакомому активную дружескую помощь в сокрытии следов преступления – вместе они перенесли труп мужчины, которого ранее убил обратившийся за помощью.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тазовский, Елена Васильева

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