Артюхов и Чекунков обсудили развитие Арктики и арктическую ипотеку

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Москве провел рабочую встречу с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Они обсудили вопросы реализации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны, поддержку резидентов Арктической зоны, предоставление в регионе льготной арктической ипотеки.

Основная тема беседы губернатора и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики – реализация инвестпроектов на Ямале. Дмитрий Артюхов рассказал, что в регионе статусом резидента Арктической зоны обладают 177 предпринимателей. Они реализуют 197 проектов с общим объемом инвестиций в 63 миллиардов рублей, что позволяет создать 2 859 рабочих мест.

Больше всего проектов резиденты реализуют в сфере услуг и социальной сфере – их 77, на втором месте строительство и девелопмент – 46, в логистике и транспорте – 20 проектов, в туризме – 11.

Наиболее востребованными мерами федеральной поддержки являются возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, получение земельных участков в аренду без торгов. Предоставлено 180 таких участков.

В опорных населенных пунктах Арктики – Новом Уренгое, Ноябрьске, агломерации Салехард-Лабытнанги – продолжается планомерная реализация мастер-планов, утвержденных правительством РФ и разработанных по поручению президента РФ. Масштабная стратегия до 2035 года объединяет усилия государства, бизнеса и жителей для сохранения лидерства региона и повышения качества жизни ямальцев.

Новый Уренгой и Ноябрьск укрепляют статус ключевых центров нефтегазовой отрасли. Их мастер-планы нацелены на освоение трудноизвлекаемых запасов, развитие технологий импортозамещения, создание промышленных кластеров и привлечение инвестиций. Параллельно с развитием производств и сервисных площадок в городах обновляется социальная инфраструктура.

Мастер-план агломерации Салехарда и Лабытнанги сфокусирован на туризме и логистике. Раскрытие потенциала Полярного Урала, создание кластера «Рай-Из» и модернизация аэропорта сделают Ямал одним из главных центров арктического туризма. Промышленно-логистический парк «Обской причал» в Лабытнанги обеспечит обслуживание проектов Арктики и Севморпути, нарастив грузооборот к 2035 году в четыре раза.

«Все механизмы государственной поддержки Арктики – льготная ипотека, преференции для бизнеса или реализация мастер-планов наших опорных городов – создают мощный реальный импульс для комплексных преобразований на Ямале. Мы видим, как благодаря этим решениям развивается рынок услуг, создаются новые рабочие места, меняется качество жизни северян. Искренне благодарен Президенту за системное внимание к развитию северных регионов и поддержку стратегических арктических инициатив, которые позволяют нам уверенно двигаться вперед», – сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Губернатор также рассказал, что арктическая ипотека востребована на Ямале. С начала ее действия в конце 2023 года почти три тысячи семей улучшили свои жилищные условия при помощи льготного банковского займа. Автономный округ находится в тройке лидеров по выдаче арктической ипотеки среди регионов Российской Арктики, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Москва, Елена Васильева

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