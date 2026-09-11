На Ямале уже 15 природных пожаров

На Ямале действует уже 15 природных пожаров. Напомним, что 7 сентября все возгорания были в округе ликвидированы, однако теплая погода привела к тому, что 10 сентября стали фиксироваться новые очаги.

По состоянию на 08:30 11 сентября в округе действует 15 природных пожаров (Пуровский, Надымский, Красноселькупский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 387,2 гектара, в том числе локализован 1 пожар на площади 40 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 114 человек – накануне на ликвидации работали 38 специалистов. Таким образом, группировка пожарных также увеличилась.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 902 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 789 тысяч 265,8 гектар, сообщили «Новому Дню» в департаменте гражданской защиты.

Салехард, Елена Васильева

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