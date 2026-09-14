На Ямале в ДТП попали сразу пять машин

На Ямале на трассе произошло массовое столкновение машин.

Как сообщает пресс-службе МЧС по ЯНАО, инцидент произошел на 707 км автодороги Сургут-Салехард. В столкновении участвовали пять легковых автомобилей. В результате ДТ пострадали 2 человека: 1990 года рождения (госпитализирован в НЦГБ), и 1985 года рождения (назначено амбулаторное лечение).

Причины столкновения выясняются.

Салехард, Елена Васильева

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