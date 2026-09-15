Глава отделения больницы отмечал себе переработку в выходные и праздники, чтобы больше получать

Прокуратура Губкинского поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника одного из структурных подразделений ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница».

Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в 2023-2025 годы начальник подразделения больницы, используя свое служебное положение, периодически вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о своем выходе на работу в выходные и праздничные дни. При этом на работу в эти дни он не выходил, а зарплату и отпускные в завышенном объеме получал. Действуя по такой преступной схеме, злоумышленник похитил свыше 230 тыс рублей, которые после возбуждения уголовного дела добровольно вернул в бюджет.

Судом виновному назначено наказание в виде штрафа размером 240 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере учета рабочего времени в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 1 год.

Кроме того, судом сохранен ранее наложенный арест на автомобиль осужденного стоимостью 1,5 млн рублей до исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Губкинский, Елена Васильева

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