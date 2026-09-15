На Ямале на фотосессию двух девушек на дороге пришел медведь

На Ямале на атмосферную фотосессию двух девушек пришел медведь. Как сообщает канал «Тюмень №1», девушки остановились на пустой дороге в Надымском районе, чтобы сделать красивые кадры. Но вместо фотосессии получили немного адреналина.

Пока одна из девушек позировала, другая заметила медведя, который вышел из леса. Сообщается, что от хищника участницы фотосессии спрятались в машине. Однако животное к людям не пошло, медведь ушел по своим делам. После этого девушки решили продолжить съемки.

Надым, Елена Васильева

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