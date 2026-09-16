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Девочке, покусанной собакой, выплатят 50 тысяч рублей

В Лабытнанги прокуратура через суд добилась компенсации для девочки, которую покусала беспризорная собака.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, животное напало на 10-летнюю девочку в мае 2026 года. Ребенок после укуса испытал моральные и нравственные страдания.

Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных, возложено на органы местного самоуправления, прокурором был направлен иск в суд о взыскании с администрации Приуральского района компенсации причиненного ребенку морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу девочки взыскано 50 тысяч рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Лабытнанги, Елена Васильева

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