Девочке, покусанной собакой, выплатят 50 тысяч рублей

В Лабытнанги прокуратура через суд добилась компенсации для девочки, которую покусала беспризорная собака.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, животное напало на 10-летнюю девочку в мае 2026 года. Ребенок после укуса испытал моральные и нравственные страдания.
Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных, возложено на органы местного самоуправления, прокурором был направлен иск в суд о взыскании с администрации Приуральского района компенсации причиненного ребенку морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу девочки взыскано 50 тысяч рублей.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Лабытнанги, Елена Васильева
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