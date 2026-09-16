На Ямале ликвидируют 22 природных пожара

На Ямале на 16 сентября действует 22 природных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Приуральском районах. Локализовано три пожара на площади 300 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 349 человек, а также 1 вертолёт МИ-8 с водосливным устройством. За прошедшие сутки ликвидировано 7 пожаров на площади 243,9 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 943 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 798745,2 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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