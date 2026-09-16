В Приуралье формируют запас кормов для скота на зиму

На Ямале в Приуральском районе формируют запас кормов для скота на зиму.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, в Аксарку доставили 1,2 тысячи тонн разнотравного сена из Тюменской области. Корм предназначен для сельхозпредприятий Приуральского района и будет использоваться для содержания животных в условиях продолжительной северной зимы.

«Короткая навигация и сложная логистика требуют планировать поставки на месяцы вперед. Поэтому хозяйства заранее формируют годовой запас сена. Это помогает обеспечить полноценное кормление животных и поддерживать стабильное производство молока для учреждений социальной сферы в небольших населенных пунктах», – сообщил заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Евгений Яхонтов.

Ямальские аграрии уже более 15 лет сотрудничают с проверенным логистическим партнером, доставляющим сено собственным флотом – баржами и плавкраном. Корм закупается напрямую у производителей в Уватском районе, которые заготавливают его с учетом потребностей окружных предприятий, а его качество проходит необходимый контроль.

Всего в период летней навигации сельхозпредприятия округа закупают около 2,2 тысячи тонн грубых кормов у поставщиков из районов Тюменской области. Помимо сена, предприятия ежегодно приобретают около 1,15 тысячи тонн комбикормов. Их ежеквартально доставляют железнодорожным и автомобильным транспортом преимущественно из Алтайского края, Челябинской и Свердловской областей.

Салехард, Елена Васильева

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