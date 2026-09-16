Уралец приехал в Тарко-Сале и пьяным ездил по городу

Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение в отношении 35-летнего уроженца Свердловской области.



Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).



Установлено, что мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, в июне 2026 года после употребления спиртных напитков вновь сел за руль. На одной из улиц Тарко-Сале его остановил патруль ГАИ.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль, принадлежащий нетрезвому водителю (ГАЗ-3302), конфискован и обращен в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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