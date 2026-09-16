На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа – под нее попадает более 300 тысяч человек

На Ямале началась прививочная кампания против гриппа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, в этом году медики планируют привить более 310 тысяч ямальцев. За первую неделю старта иммунизации процедуру прошли более 16 тысяч взрослых и порядка 6 600 детей.

Накануне округ получил 130 тысяч доз вакцины для детей и взрослых. Это «Ультрикс Квадри» для иммунизации детей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин, «Совигрипп» и «Флю‑М» для вакцинации детского и взрослого населения.

В приоритетном порядке вакцинацию рекомендуется пройти группам риска: медицинским работникам, педагогам, сотрудникам социальной сферы, детям и пожилым людям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями.

Пик заболеваемости, как правило, приходится на октябрь-декабрь, а оптимальное время для вакцинации – начало осени. Так иммунная система успевает выработать антитела. Прививка помогает организму человека перенести заболевание в более легкой форме и без осложнений.

Одними из первых привились от гриппа главные врачи Новоуренгойской и Лабытнангской больниц Иван Швецов и Алина Латыпова.

«Грипп нередко становится причиной тяжелых осложнений и обострений сопутствующих хронических заболеваний. Вакцинация снижает риски и служит надежной мерой защиты. Я ежегодно прививаюсь и считаю важным рекомендовать иммунизацию как эффективный способ профилактики», – прокомментировал Иван Швецов, главный врач Новоуренгойской ЦГБ.

Поставить прививку все желающие могут в поликлинике по месту жительства, предварительная запись не требуется. В образовательных учреждениях и в трудовых коллективах работают выездные мобильные бригады медработников. Также в муниципалитетах региона организовывают выездные «островки здоровья».

С работой пунктов вакцинации и контактами медиков, ответственных за выезды в организованные коллективы можно ознакомиться на сайте.

На Ямале заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне. За минувшую неделю в округе зарегистрировано более четырех тысяч случаев ОРВИ. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано.

Салехард, Елена Васильева

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