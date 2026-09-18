СКР проводит расследование по факту гибели на Малой Оби двух человек

Следователи СКР проводят расследование обстоятельств гибели на реке Малая Обь двух человек.

Ранее «Новый День» уже сообщал, что спасатели обнаружили и достали тела из воды.

Как сообщает пресс-служба СКР, погибшие – мужчина 1985 года рождения и женщина 1983 года рождения. По предварительным данным, 12 сентября 2026 года мужчина на моторной лодке выехал из Лабытнанги в сторону поселков Пельвож, Катравож и села Шурышкары. 13 сентября, по пути следования, в Катравож в лодку подсела женщина. 15 сентября моторная лодка в перевернутом виде обнаружена в 40 км от села Шурышкары. 17 сентября тела погибших мужчины и женщины извлечены из реки Малая Обь.

В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены необходимые экспертизы.

Салехард, Елена Васильева

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