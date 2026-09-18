Прокуратура на 60 суток закрыла кафе «Плов готов»

Прокуратура Салехарда на 60 суток закрыла кафе «Плов готов». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки в заведении общепита были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Прокурор города внес представление индивидуальному предпринимателю, а также возбудил административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования судом деятельность ресторана приостановлена на 60 суток.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»