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Прокуратура на 60 суток закрыла кафе «Плов готов»

Прокуратура Салехарда на 60 суток закрыла кафе «Плов готов». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки в заведении общепита были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурор города внес представление индивидуальному предпринимателю, а также возбудил административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования судом деятельность ресторана приостановлена на 60 суток.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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