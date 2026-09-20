На Ямале проголосовало уже более 63 процентов избирателей

На Ямале начинается третий день выборов. За первые два дня в голосовании приняли участие почти две трети избирателей – 63,3 процента. Это данные окружной избирательной комиссии.

Лучше всех голосует Тазовский район – там за два свое избирательное право реализовали 75.93 процента. В Ямальском районе проголосовало 75,60 процента избирателей. На третьем месте по активности – Шурышкарский район и 72,64 процента проголосовавших.

Салехард, Елена Васильева

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