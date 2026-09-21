российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Итоговая явка на Ямале составила 74,75 процента

Итоговая явка на выборах на Ямале составила 74,75 процента. Как сообщает окружной избирком, всего в выборах приняло участие почти 250 тысяч избирателей. Губкинском проголосовало 76,09 процентов избирателей, в Муравленко – 75,36 процента, в Новом Уренгое – 72,80 процента, в Ноябрьске – 72,07 процента, Салехард обеспечил явку в 63,41 процента.

В Ямальском районе проголосовало 87,16 избирателей, в Красноселькупском районе – 85,10 процента, Шурышкарский район дал явку – 85,07 процента, Тазовский район – 82,61 процента, Пуровский район – 80,19 процента, Приураский район – 74,51 процента, Надымский район – 73,24.

«Ямальцы вновь показали высокую явку и ответственное отношение к выборам. В голосовании за депутатов Государственной Думы приняли участие 74,75% земляков – это один из самых высоких результатов в стране. Спасибо всем, кто нашел время прийти на участки и выразить свою позицию. Такая вовлеченность говорит о неравнодушии к настоящему и будущему Ямала и всей России. Сейчас наше единство особенно важно… Благодарю земляков за участие, доверие и готовность быть частью важных для нашего округа решений», – написал по итогам голосования в соцсетях губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42