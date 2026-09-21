Итоговая явка на Ямале составила 74,75 процента

Итоговая явка на выборах на Ямале составила 74,75 процента. Как сообщает окружной избирком, всего в выборах приняло участие почти 250 тысяч избирателей. Губкинском проголосовало 76,09 процентов избирателей, в Муравленко – 75,36 процента, в Новом Уренгое – 72,80 процента, в Ноябрьске – 72,07 процента, Салехард обеспечил явку в 63,41 процента.

В Ямальском районе проголосовало 87,16 избирателей, в Красноселькупском районе – 85,10 процента, Шурышкарский район дал явку – 85,07 процента, Тазовский район – 82,61 процента, Пуровский район – 80,19 процента, Приураский район – 74,51 процента, Надымский район – 73,24.

«Ямальцы вновь показали высокую явку и ответственное отношение к выборам. В голосовании за депутатов Государственной Думы приняли участие 74,75% земляков – это один из самых высоких результатов в стране. Спасибо всем, кто нашел время прийти на участки и выразить свою позицию. Такая вовлеченность говорит о неравнодушии к настоящему и будущему Ямала и всей России. Сейчас наше единство особенно важно… Благодарю земляков за участие, доверие и готовность быть частью важных для нашего округа решений», – написал по итогам голосования в соцсетях губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42