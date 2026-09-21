20-летний ямальчанин зарезал собственную мать

На Ямале расследуют убийство женщины. Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по уголовному делу был задержан 20-летний житель Ноябрьска. По версии следствия, в Ноябрьске 18 сентября 2026 года подозреваемый, находясь в одной из квартир города, в ходе ссоры со своей матерью, нанес ей множественные удары ножом в грудь, а также по рукам и ногам. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд криминалистических судебных экспертиз.

Ноябрьск, Елена Васильева

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