«ЕР» на Ямале набрала более 72 процентов голосов на выборах в Тюменскую облдуму

Партия «Единая Россия» набрала 72,45 процента голосов ходе выборов в Тюменскую областную думу на Ямале. Таковы предварительные данные, озвученные окружной избирательной комиссией. На втором месте – ЛДПР и 10,02 процента голосов, на третьем – КПРФ и 8,08 процента. «Новые люди» получили 3,97 процента голосов, «Справедливая Россия» – 3,16 процента, «Коммунисты России» – 0,81 процента голосов, Партия пенсионеров – 0,63 процента.

Напомним, что итоговая явка на выборах на Ямале составила 74,75 процента.

Подсчет голосов продолжается.

Салехард, Елена Васильева

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