Словесная перепалка двух подростков закончилась колото-резаным ранением

На Ямале ссора двух несовершеннолетних закончилась колото-резаным ранением.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Тарко-Сале задержан 15-летний подросток. По версии следствия, между двумя несовершеннолетними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему сверстнику колюще-режущим предметом один удар в грудную клетку, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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