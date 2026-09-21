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Участковый из Муравленко за взятки делился служебной информацией

Прокуратура Муравленко провела проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Установлено, что участковый уполномоченный ОМВД России по г. Муравленко в 2024 и 2025 годах получал взятки за предоставление иным лицам служебной информации о планируемых и проводимых в их отношении проверочных мероприятиях.
За совершение вышеуказанных действий участковый получил более 75 тысяч рублей.

В этой связи прокурор города внес начальнику ОМВД России «Муравленко» представление, которое рассмотрено и удовлетворено; участковый уполномоченный полиции уволен с государственной службы в связи с утратой доверия.
Также СУ СК РФ по ЯНАО расследуется уголовное дело по обвинению указанного лица в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Муравленко, Елена Васильева

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