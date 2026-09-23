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Выборы на Ямале официально признаны состоявшимися

Выборы на Ямале официально признаны состоявшимися.

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии округа, на заседании 22 сентября выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу «Ямало-Ненецкий автономный округ – Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ № 225» состоявшимися, а результаты выборов по одномандатному избирательному округу «Ямало-Ненецкий автономный округ – Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ № 225» – действительными.

Избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по Ямало-Ненецкому одномандатному избирательному округу № 225 признан Дмитрий Погорелый от «Единой России». Он получил наибольшее число голосов избирателей.

Напомним, что явка на Ямале превысила 74 процента.

Салехард, Елена Васильева

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