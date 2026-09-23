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Новости Ямал

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Количество природных пожаров на Ямале снижается

Начинает снижаться количество природных пожаров на Ямале. Как сообщает департамент гражданской защиты, ведется ликвидация 35 возгораний, тогда как накануне их было 40.

Очаги расположены в Пуровском, Надымском, Красноселькупском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 5129 гектар, в том числе локализовано 22 пожара на площади 3535 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 440 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 6 пожаров на площади 2773 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 995 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 807.728,4 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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