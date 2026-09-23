В ямальском заксо поближе познакомились с кандидатом в детские обмудсмены

На Ямале в заксо внесена кандидатура нового детского омбудсмена. Им стал бывший глава следственного комитета округа Андрей Егоров.

Напомним, что Егоров подал в отставку в начале этого месяца, проработав в СледКоме пояти 10 лет.

Предыдущий обмудсмен Данило Трубицын уволился в июне по собственному желанию, связанному с личными обстоятельствами.

Как рассказала Вконтакте председатель комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике Татьяна Бучкова, 23 сентября на заседании комитета по социальной политике была внесена на рассмотрение кандидатура Андрея Егорова. Он пообщался с депутатами, рассказал о себе и ответил на интересующие вопросы.

Салехард, Елена Васильева

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