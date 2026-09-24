Андрей Егоров назначен уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО

Ямальское заксо утвердило нового детского омбудсмена – им стал бывший глава СКР региона Андрей Егоров.

Его кандидатуру на рассмотрение внесла группа парламентариев: глава Комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике Татьяна Бучкова и депутаты окружного парламента. Выдвижение Андрея Егорова согласовано Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. 24 сентября решение по назначению Егорова было поддержано окружными депутатами на пленарном заседании. Сегодня же состоялась присяга и официальное вступление в должность. Срок полномочий регионального детского омбудсмена составляет пять лет.

«Мы знаем Андрея Николаевича как грамотного и ответственного руководителя с большим профессиональным и управленческим опытом. Уверен, что его знания, принципиальность и внимательное отношение к людям помогут эффективно отстаивать права и законные интересы юных ямальцев», – отметил спикер Сергей Ямкин.

Отметим, что Андрей Егоров имеет два высших образования. В 2001 году он окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция», в 2005 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Свой профессиональный путь начал в 1997 году в органах МВД России. Затем работал в прокуратуре города Москвы и Следственном комитете РФ. На Ямал приехал девять лет назад. С августа 2017 года по август 2026 года возглавлял следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО. Имеет специальное звание генерал-майора юстиции, отмечен ведомственными наградами.

Вместе с супругой воспитывает двоих детей – сына и дочь.

В числе основных задач уполномоченного – защита прав и законных интересов детей на территории Ямала, предупреждение их нарушений и содействие в восстановлении нарушенных прав. Детский омбудсмен также участвует в реализации государственной политики в этой сфере и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, напомнили в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева