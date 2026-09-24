Мать четырех детей задолжала по алиментам более 400 тысяч рублей

Жительница Ямала задолжала собственным детям более 400 тысяч рублей по алиментам.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, 31-летняя жительница Лабытнанги по решению суда была обязана выплачивать алименты на своих четверых детей. Однако длительное время указанное решение она не исполняла, в связи с чем была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).



Несмотря на это, должница ничего делать не стала и продолжала копить долги, которые в итоге составили более 400 тысяч рублей.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

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