На Ямале действуют 14 природных пожаров

На Ямале 25 сентября действует 14 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Приуральском, Надымском и Пуровском районах.

Сообщается, что общая площадь, пройденная огнем, составляет 4864,4 гектара, в том числе локализовано 8 пожаров на площади 2482 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 272 человека. За прошедшие сутки ликвидировано 4 пожара на площади 208 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 998 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 809688,8 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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