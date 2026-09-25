Ямалец получил 4 года колонии за систематическое пьянство за рулем и угон

Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение в отношении 31-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратур РФ по ЯНАО, мужчина, уже будучи судимым за пьянство за рулем с апреля по июнь 2026 года еще трижды управлял машиной пьяным.

Кроме того, в июне 2026 года ямалец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля, принадлежащего его родственнику.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил злостного нарушителя к реальному лишению свободы на срок 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 11 месяцев 26 дней.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42