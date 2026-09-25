550 тысяч оленей привили от сибирской язвы на две недели раньше срока

На Ямале 550 тысяч оленей привили от сибирской язвы. План по вакцинации выполнен на 100 процентов и на две недели раньше намеченного срока.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, вакцинация домашних оленей ежегодно проходит в Шурышкарском, Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Ямальском, Приуральском и Тазовском районах.

В 2026 году количество человек в прививочной бригаде увеличено – в общей сложности было задействовано 60 человек.

«Самое большое поголовье оленей – в Тазовской и Ямальской тундре. Чтобы ускорить их прививание, специалисты выезжали на точки на вездеходах. Также к работе привлекли двух студенток профильных ВУЗов из Алтайского края и Тюменской области», – рассказал и.о. руководителя ГБУ «Окружной центр ветеринарии» Владимир Мулявин.

Помимо вакцинации, ветсотрудники традиционно проводили биркование оленей – по плану в этом сезоне ушные бирки должны были поставить 107 тысячам оленей, по факту их установили на 110 тысяч животных.

Также третий год подряд во время прививочной кампании оленеводам выдают ветеринарные наборы. Решение о выдаче ямальцам, ведущим кочевой образ жизни, ветаптечек принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в 2023 году после поездки в Приуральскую тундру. В этом году наборы усилили сухим антисептическим средством широкого спектра действия, а содержимое поместили в непромокаемую сумку объемом 60 литров – она более прочная и ее проще перевозить на нартах.

Состав набора формируется с учетом пожелания тундровиков. С момента запуска проекта объем многих препаратов увеличили. Например, репеллентов – ровно в два раза. В каждом наборе традиционно присутствуют перевязочные, расходные материалы и инъекционные инструменты. Комплектация ветаптечки позволяет оказывать экстренную помощь оленям, а также увеличивает кратность обработок оленегонных лаек.

В текущем году наборы выдадут 500 оленеводам. На сегодняшний момент их получили уже 370.

Салехард, Елена Васильева

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