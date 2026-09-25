Артюхов провел Совет глав муниципальных образований – что на нем обсудили

Дмитрий Артюхов провел в Салехарде заседание Совета глав муниципальных образований.

В повестке были вопросы совместных закупок, развитие рынка банных и термальных услуг, знакомство с лучшими муниципальными практиками Приуральского района.

Открывая заседание, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость активнее работать с проблемными ситуациями на местах. Поводом стали последние обращения жителей, связанные с обеспечением топливом и коммунальной аварией в Ноябрьске. Он подчеркнул, что не все причины таких ситуаций зависят от муниципальных властей, однако их задача – оперативно организовывать работу по устранению последствий, держать людей в курсе принимаемых мер и сроков, обеспечивать понятную и своевременную обратную связь. Особое значение, по словам губернатора, имеют прямой диалог с жителями, разъяснения и личное участие глав муниципалитетов, поскольку от этого зависит доверие ямальцев.

Также губернатор поручил главам взять на личный контроль завершение работ по ремонту дорог и благоустройству территорий.

«Мы видим, что работы еще активно ведутся либо в завершающей стадии – погода почти везде позволяет это делать. Всегда последние дни сезона – самые ответственные, они связаны с приемкой работ. Прошу лично это все контролировать», – сказал Дмитрий Артюхов.

Отдельно Дмитрий Артюхов остановился на проведении голосования, которое состоялось на прошлой неделе – он поблагодарил глав МО за хорошо организованный процесс голосования.

Первый вопрос заседания Совета глав – практики муниципального управления. Глава Приуралья Марина Трескова рассказала, что за пять лет в муниципалитете провели две реформы. В апреле 2021 года Харп, входивший в состав Приуральского района, присоединили к городу Лабытнанги.

Вторая административная реформа, которая состоялась в 2025 году, объединила два муниципальных образования – городской округ Лабытнанги и Приуральский район. Обе реформы дали положительный эффект. Практика Большого Приуралья вошла в каталог Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», что делает ее доступной для тиражирования не только на Ямале, но и в других регионах.

Глава Салехарда Алексей Титовский и директор департамента госзаказа Ямала Евгений Жирнель представили опыт проведения совместных закупок охранных услуг образовательных учреждений. Алексей Титовский рассказал, что с октября 2025 года администрация Салехарда провела три совместные закупки охранных услуг. Раньше каждое учреждение закупало услуги отдельно. Теперь заказчики объединились, а оценка заявок смещена в сторону квалификации исполнителя, а не только цены. Экономия по итогам трех конкурсов составила свыше четырех миллионов рублей, на конкурсы поступило 14 заявок, а победителями стали крупные ЧОО.

Директор департамента экономики округа Валерий Миронов представил анализ рынка банных и термальных услуг в регионе. Он сообщил, что в округе благодаря региональным мерам поддержки частные инвесторы реализуют такие проекты: бани и СПА-комплексы работают в Надыме, Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко и Губкинском. Еще несколько крупных проектов находятся в работе, в том числе городские термы в Новом Уренгое и общественная баня в Тарко-Сале.

Для инвесторов предусмотрен комплекс мер поддержки. Предприниматели могут получить компенсацию затрат на подключение к инженерным сетям – до трех миллионов рублей, а также грант до 10 миллионов. Если предприниматель решит привлекать франшизу, то может воспользоваться компенсацией до трех миллионов рублей. Кроме того, действует специальный «банный кредит» от 5 до 20 миллионов рублей сроком до 7 лет по ставке 6% годовых.

Валерий Миронов призвал глав муниципальных образований активнее участвовать в запуске новых проектов – определить подходящие инвестиционные площадки и инвесторов. Цель – сделать современные банные и термальные услуги доступными во всех городах округа, а в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое дополнительно развивать формат городских терм.

Салехард, Елена Васильева

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