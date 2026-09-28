За лето и осень на Ямале произошел 1001 природный пожар

28 сентября в округе действует 8 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Приуральском, Надымском и Пуровском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3714 гектар, в том числе локализовано 6 пожаров на площади 3687 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 348 человек. За прошедшие сутки ликвидировано 3 пожара на площади 890 гектар.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 1001 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составляет почти 812 тысяч гектар.

Салехард, Елена Васильева

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