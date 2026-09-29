Пьяная ямальчанка укусила полицейского

Штраф получила жительница Ямала, укусившая полицейского.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент случился в августе 2026 года в Ноябрьске. Обвиняемая была пьяна и находилась дома, когда к ней пришел патруль полиции. Сотрудники правопорядка хотели отправить ямальчанку в больницу для освидетельствования на состояние опьянения, но она никуда ехать не захотела, ругалась и укусила полицейского за правое предплечье.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, а также имущественного положения подсудимой, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ноябрьск, Елена Васильева

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