На Ямале началась Неделя ранней диагностики онкозаболеваний головы и шеи

На Ямале началась Неделя ранней диагностики рака головы и шеи.

Каждый житель округа сможет обратиться в поликлинику и центры амбулаторной онкологической помощи по предварительной записи. Там будут проводить исследования крови, сделают ЭКГ, флюорографию, маммографию, УЗИ.

По результатам пациентов проконсультируют онкологи, оториноларингологи, челюстно-лицевые хирурги, стоматологи, эндокринологи, дерматологи, специалисты ультразвуковой диагностики.

Как сообщает Депздрав ЯНАО, онкопатологии головы и шеи входят в пятерку самых распространенных видов рака. Среди них – злокачественные новообразования головного мозга, щитовидной железы, кожи лица, языка и ротовой области.

С начала года на Ямале выявлено порядка 900 случаев онкологических заболеваний, из них 71% – на самой ранней стадии, 60 случаев – на нулевой. На первом месте среди всех выявленных случаев – онкология молочной железы, на втором месте – колоректальный рак, на третьем – щитовидной железы.

Салехард, Елена Васильева

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